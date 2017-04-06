Volkan Şen bir yıl sonra…

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe dün sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi. Mücadelede sarı-lacivertli oyuncu Volkan Şen, attığı gol ile 346 gün süren gol özlemini dindirdi. Son golünü geçen sene Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a karşı kaydeden Volkan Şen, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinin 83. dakikasında Kayserispor ağlarını şık bir gol ile havalandırarak gol orucunu bozmuş oldu.
Kayserispor'u mağlup ederek yarı finale yükselen sarı-lacivertli takım yarı finalde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.