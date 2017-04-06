Volkan Şen bir yıl sonra…

Son golünü geçen sene atan Fenerbahçeli oyuncu Volkan Şen, dün Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında bir yıl aradan sonra golle buluştu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe dün sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi. Mücadelede sarı-lacivertli oyuncu Volkan Şen, attığı gol ile 346 gün süren gol özlemini dindirdi. Son golünü geçen sene Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a karşı kaydeden Volkan Şen, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinin 83. dakikasında Kayserispor ağlarını şık bir gol ile havalandırarak gol orucunu bozmuş oldu.

Fenerbahçe kupada ışıl ışıl Avrupa'dan elenen, ligde ise zirvenin çok uzağında kalan Fenerbahçe, Kayserispor'u Aatif, Josef ve Volkan Şen'le mağlup etti. Kupada kazandığı 6 maçta da kalesini kapatan Fenerbahçe, Başakşehir'le eşleşti. İlgili Haberi Oku

Kayserispor'u mağlup ederek yarı finale yükselen sarı-lacivertli takım yarı finalde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.