Wesley Sneijder ikiye böldü

Galatasaray’da Wesley Sneijder’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda yönetimin bir bölümü “Kalsın” derken bir kısmı da “Yolları ayıralım” görüşünü belirtti. Menajer Guido Albers ay sonunda gelecek ve 10’un durumu sonuca ulaşacak.

Adanaspor maçının ilk 11'inde yer almayan Wesley Sneijder'ın, Galatasaray’daki geleceği tartışılmaya başladı. Teknik Direktör Igor Tudor “Sneijder'ı bile yedek bırakırım” mesajıyla topu yönetime attı. Sarı-kırmızılı idareciler de Hollandalı yıldızın durumuyla ilgili ikiye bölünmüş durumda. Bir bölüm, “Kalsın” derken bir kısım ise “Yolları ayıralım” şeklinde fikir sundu. Bu sezon inişli-çıkışlı bir form grafiği çizen Hollandalı yıldızın ayrılması gerektiğini düşünenlerin sayısı az değil. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bu durum karşısında menajer Guido Albers ile görüşme kararı aldı. Nisan ayının sonunda randevu talep eden yönetim, Sneijder'ın durumunu masaya yatıracak. Gelen tekliflerden en iyileri tek tek değerlendirilecek.

Guido Albers: Sneijder oynayamadığı için mutsuz olabilir Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, başarılı futbolcunun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

NASRI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Galatasaray yönetimine menajerler Samir Nasri'yi önerdi. Manchester City ile 2019 yılına kadar kontratı olan ve Bu sezon kiralık olarak Sevilla'da forma giyen Nasri, Galatasaray'a da kiralama formülü ile gelebilir. Sneijder'ın geleceğinin şekillenmesi ve Tudor'un bakış açısına göre Fransız yıldızın ismi daha yüksek sesle konuşulabilir. Nasri'nin sezon başında gittiği Sevilla'da kendisini gösteremediği için mutsuz olduğu öğrenildi.