Ziraat Türkiye Kupası’nda final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen son takımın belli olmasıyla yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu. 4 ve 5 Nisan’da oynanan çeyrek final karşılaşmaları sonunda rakiplerini eleyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmaları 25, 26 veya 27 Nisan’da, rövanşları ise 16, 17 veya 18 Mayıs’ta oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’nın ev sahipliğinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarının programı şöyle:

Yarı Final 1. maçlar (25-26-27 Nisan 2017)

Kasımpaşa – Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir FK- Fenerbahçe

Yarı Final 2. maçlar (16-17-18 Mayıs 2017)

Atiker konyaspor – Kasımpaşa

Fenerbahçe – Medipol Başakşehir