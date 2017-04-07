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ADANASPOR
09 Nisan 2017 19:00
ADANASPOR
vs
ÇAYKUR RİZESPOR
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Adanaspor’da Reynaldo antrenmana katılmadı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Pazar günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
11:447 Nisan 2017
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Adanaspor’da Reynaldo antrenmana katılmadı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Pazar günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor, Çaykur Rizespor maçına odaklandı… Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı takım 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın ikinci bölümünde şut ve kanat organizasyonları üzerinde çalışan Adanaspor, 1 saat  süren antrenmanı taktik oyun ile tamamladı. Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Reynaldo katılmadı. Adanaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 8 Nisan Cumartesi günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
adanaspor spor toto süper lig
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