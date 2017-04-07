Ahmet Çubukçu: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında yakaladıkları başarılı çıkışı, Beşiktaş karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yakaladığı başarılı çıkışı, lig lideri Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.

Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı konuma gelen bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir virajı daha geride bırakmayı hedefliyor. İki ekip ligin 27. haftasında yarın akşam saat 19.00’da Medical Park Arena’da karşılaşacak.

“Kayıp yaşamak istemiyoruz”

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligin ikinci bölümünde önemli bir çıkışa imza attıklarını belirterek, “Bu çıkışımızı Beşiktaş maçında da sürdürmek istiyoruz. Teknik heyetin ve oyuncularımızın gösterdiği özveri ve performansları sayesinde buralara geldik. Hiçbir şey bitmedi. Her maça tek tek bakıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kayıp yaşamamamız gerekiyor. Beşiktaş’ı mağlup ederek aldığımız bu galibiyetleri taçlandırmak istiyoruz. Gelecek planlarımız açısından da bu zorlu müsabaka büyük bir önem taşıyor. Trabzonspor’a yakışan sonuçları alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda da önemli bir konuma geldik” ifadelerini kullandı.

“Şenol Güneş Trabzonspor’un önemli değeridir”

Trabzonspor’un eski futbolcusu ve teknik direktörü Şenol Güneş’in, bordo-mavili camia için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Çubukçu, “Şenol Güneş’in adını taşıyan komplekste Beşiktaş’ı ve Şenol Güneş’i ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Deneyimli teknik adam Trabzonspor için önemli bir değerdir” şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor”

Beşiktaş karşılaşmasının biletlerine taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini ve büyük bölümünün tükendiğini dile getiren Çubukçu, “Galatasaray maçında 33 bin 800 taraftar tribünde yer almıştı. Bazı güvenlik önlemleri nedeniyle daha az bilet satmak zorunda kalmıştık. Yapılan düzenlemelerle bu kez daha fazla seyirci sahaya alınacak. 41 bin 461 kişilik stadın dolmasını ve seyirci rekorunun kırılmasını bekliyoruz. Taraftarlarımız bizim sahadaki en büyük gücümüz” açıklamasını yaptı.