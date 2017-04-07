Ali Çamdalı: Sahada işler farklı

Atiker Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı, hedefledikleri 50 puana ulaşabilecek güçte olduklarını söyleyerek, "Fikstür avantajlı gibi duruyor. Ama bu kağıt üzerinde böyle. Sahada işler farklı oluyor" dedi.

Atiker Konyaspor’lu futbolculardan Ali Çamdalı, Ali Turan ve Selim Ay ‘Konya Kitap Günleri’ etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’na girişte yoğun izdihamla karşılaşan futbolcular, sahneye çıkarken zor anlar yaşadı. Futbolcuların etrafını kuşatan öğrenciler bir yandan tezahürat yaparken diğer yandan imza alma ve fotoğraf çektirme yarışına girdi. Sahnede öz çekim yapan yeşil-beyazlı futbolcular, öğrencilerle birlikte 5 dakika boyunca kitap okuyarak eyleme katıldı.

“Kasımpaşa maçı kupa için de iyi bir sınav olacak”

Etkinlik sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Çamdalı, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale kalarak hedefe bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Çamdalı, “Ligin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında vardı. Çok şükür yarı finale yükseldik. Zor bir maçı geride bıraktık. Şu an yarı final ilk maçına kadar 3 haftalık bir süreç var. Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var. Bu maç kupa için de iyi bir sınav olacak. Bu maçı atlatıp tekrar kupaya odaklanacağız” dedi.

“Kupayı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz”

Konyaspor taraftarına maça gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Çamdalı, kupayı alarak taraftara hediye etmek istediklerini dile getirdi.

Ligde 50 puan hedefini geçebileceklerini dile getiren Çamdalı, “Ligde 8 maçımız var. Matematiksel olarak baktığımızda 50 puan hedefini de geçebiliriz. Fikstür avantajlı gibi duruyor. Ama bu kağıt üzerinde böyle. Sahada işler farklı oluyor. Ben 50 puan hedefini yakalayacak güçte olduğumuza inanıyorum. Çünkü her iki kulvarda da iyi işler yapıyoruz” diye konuştu.