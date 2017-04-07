Ali Tandoğan’ın istifası kabul edildi

TFF 1. Lig'de mücadele veren Denizlispor'da, bir gün önce sözleşmesini feshettiğini duyuran Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Denizlispor’da 9 maçta sadece bir galibiyet alan ve dün sosyal medya hesabından sözleşmesini feshettiğini açıklayan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuz 07.04.2017 tarihinde saat 11:30’da Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanmıştır. Futbol takımımızı başarılar dileyerek Balıkesirspor deplasmanına uğurladık” denildi.

Yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Futbol takımımızın tesislerden yola çıkması ile yönetim kurulu toplantısına devam etmiş, Teknik Direktörümüz Ali Tandoğan’ın sözlü olarak sunduğu istifasının kabul edilmesi kararı alınmıştır. Toplantının devamında kulübümüzü başarılı kılmak adına sezon başındaki inanç ve şevkle yöneticiler olarak görevlerimizi sürdürdüğümüzü kamuoyuyla paylaşırız. Denizlisporumuzun geleceğine dair planlamalar yapılması için bugünden itibaren yoğun bir çalışmaya girilmesi kararı alınmıştır.”