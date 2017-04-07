Altay’a karşılaşma öncesi büyük şok

Türkiye ve İzmir’in köklü kulüplerinden Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Altay Spor Kulübü, Çorum Belediyespor ile oynayacağı lig maçı öncesi haciz şoku yaşadı.

Bir asrı deviren Türkiye’nin en köklü kulüplerinden olan Altay, zor günler geçirmeye devam ediyor. Özel bir güvenlik firmasına 117 bin lira borcu olan, 3. Lig 1. Grup’ta 2. sırada bulunan İzmir'in en köklü takımlarından Altay, Çorum Belediyespor ile oynayacağı lig maçı öncesi haciz şoku yaşadı.

Maçın başlamasına bir saat kala avukat ve icra memurları maçın oynanacağı Atatürk Stadyumu’na geldi. Soyunma odasına giderek formaları haczetmek isteyen avukat ve icra memurunu Altay Spor Kulübü'nün Genel Müdürü Atakan Atalay durdurdu. Stat önünde anlaşmaya varan iki taraf haciz tutanağını imzaladı. Altay Kulübü’nün Genel Müdürü Atakan Atalay, Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile konuşulup borcu ödemek için anlaşmaya varılacağını belirtti. Formalar alınsaydı maça çıkamayacak olan Altay Kulübü direkten döndü. Önümüzdeki günlerde borcun ödemesi olacağı, ödeme yapılmazsa Altay’ın bir kez daha haciz ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.