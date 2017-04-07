Antonio Conte’ye sözleşme sürprizi

Chelsea, teknik direktör Antonio Conte'ye yeni sözleşme önererek onun kulüpteki geleceğini garanti altına almak istiyor.

Chelsea’nin başındaki ilk senesinde İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna koşan teknik direktör Antonio Conte’ye yeni sözleşme öneriyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nın haberine göre, Chelsea hocasına yeni bir sözleşme önererek dev kulüplerin ilgisini bertaraf etmek istiyor.

Sky Sports Italia’ya geçtiğimiz hafta konuşan başarılı teknik adam, “Geleceğe yönelik önemli adımlar atacağız” diyerek yeni sözleşmenin işaretlerini vermişti.

Chelsea, İngiltere Premier Lig’in bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Tottenham’ın 7 puan önünde zirvede bulunuyor. Conte’nin Chelsea ile 2019 yılına dek sözleşmesi var.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER