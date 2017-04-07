Atletico Madrid’in yıldızı Koke’ye silahlı soygun!

İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Koke, Madrid'de silahlı bir soyguncu tarafından soyuldu.

Atletico Madrid’in yıldız oyuncularından Koke, silahlı soyguna maruz kaldı. El Mundo Gazetesi’nde yer alan habere göre İspanya’nın Başkenti Madrid’de kendisine silah doğrultulan İspanyol futbolcu, 70 bin Euro değerindeki kol saatini hırsıza vererek kurtuldu.

Yıldız futbolcuyu motosıkleti ile takip ettiği belirtilen şüpheli, 25 yaşındaki futbolcu park halindeyken ona silahını doğrulttu. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre şüpheli, Koke’nin başına yakın bir mesafede silahını doğrultarak onu tehdit etti.

Bu olayın Atletico Madrid-Real Madrid derbisine 48 saat kala gerçekleşmesi dikkat çekti. İspanyol polisi şimdi hırsızın izini sürüyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER