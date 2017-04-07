Avrupa’nın devleri Cengiz Ünder’in peşinde

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Başakşehir’in genç yıldızı Cengiz Ünder’e İngiliz devi Manchester United’ın yanı sıra Leverkusen ve Inter de talip oldu.

Takımın yaş ortalamasını düşürmek için genç ağırlıklı bir transfer politikası belirlemeye çalışan Galatasaray, sezonun en flaş ismi olan Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'i radarına almıştı. Ancak yükselen performansıyla doğru orantılı olarak değeri de artan Cengiz Ünder'in transferi her geçen gün daha zor hal almaya başladı. Nedeni de Avrupa devlerinin Cengiz'i keşfetmeye başlaması… İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror gazetesi, Manchester United'ın başarılı oyuncu için 6 milyon Sterlin'i gözden çıkardığını yazdı.

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ManU'nun yanı sıra Bayer Leverkusen ve Inter'in de başarılı futbolcuyla ilgilendiğini yazan İngilizler, Cengiz'in transfer döneminin gözdesi olacağını iddia etti.