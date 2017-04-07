Aziz Yıldırım’dan Jeremain Lens kararı

Sezon sonunda görevi bırakacak olan Advocaat, kadro yapılanmasıyla ilgili düşüncelerini Başkan Aziz Yıldırım’la paylaştı, raporunda “Lens kalmalı, Robin van Persie satılmalı" ifadelerine yer verdi.

AMK GAZETE

Teknik direktörlük kariyerine sezon sonunda nokta koyacak olan Advocaat, gelecek sezonun kadro yapılanmasıyla ilgili düşüncelerini F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a aktardı. Lens'in mutlaka kadroda tutulması gerektiğini vurgulayan Hollandalı hoca, “Orta alanın soluna da bu tip bir oyuncu transfer edilmeli” ifadelerini kullandı.

Van Persie'nin daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski gücünden uzak olduğunu ve üst üste 2 maç oynayamayacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, “RVP'ye güvenerek yeni sezon planlaması hata olur. Forvete mutlaka transfer yapılmalı. Orta alana Mehmet Ekici'nin yanı sıra kreatif bir oyuncu daha alınmalı” şeklinde konuştu.