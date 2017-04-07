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KARABÜKSPOR
07 Nisan 2017 20:00
BURSASPOR
3 - 0
KARABÜKSPOR
MAÇ ÖZETİ
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Barisic: Oynamayanların eksikliğini hissettik

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Bursaspor’a karşı aldıkları 3-0’lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Sonuç bizim için kötü oldu. Oynamayanların eksikliğini bugün hissettik” dedi.
23:187 Nisan 2017
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Barisic: Oynamayanların eksikliğini hissettik

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kardemir Karabükspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, “Maça çok kötü başladık. Gol yemeden bu bölümü kapadık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Fırsatlar olmasına karşın değerlendiremedik. Sonuç bizim için kötü oldu. Oynamayanların eksikliğini bugün hissettik. Onların yerine oynayanlar en iyisi yaptılar ama yeterli olmadı. Bursaspor iyi bir ekip. Şanssızlıklar yaşamış olabilir. Biz bugün günümüzde değildik” dedi.

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Kardemir Karabükspor Zoran Barisic
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