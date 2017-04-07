Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
10 Nisan 2017 20:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Başakşehir’de dört eksik

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
12:417 Nisan 2017
0
Başakşehir’de dört eksik

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Medipol Başakşehir’in sabah gerçekleştirilen antrenmanı istasyonlar içerisinde yapılan düz koşu ile başladı. Ardından turuncu-lacivertliler, pasa dayalı çalışmalar yaptı. İdmanın 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, basına kapalı olan bölümde Medipol Başakşehirli futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Sakatlıkları süren Egemen Korkmaz ve Bekir İrtegün idmanda yer almadı. Adebayor ve Doka takımdan ayrı düz koşu ve özel çalışmalar gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu ise bugün sakatlığını tamamen atlatmasına karşın, takımdan ayrı özel çalışmalar yaptı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Etiketler
adebayor Baaşkşehir Doka galatasaray
Son güncelleme: 12:45 | 07.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER