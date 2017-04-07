Başakşehir’de dört eksik

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Medipol Başakşehir’in sabah gerçekleştirilen antrenmanı istasyonlar içerisinde yapılan düz koşu ile başladı. Ardından turuncu-lacivertliler, pasa dayalı çalışmalar yaptı. İdmanın 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, basına kapalı olan bölümde Medipol Başakşehirli futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Sakatlıkları süren Egemen Korkmaz ve Bekir İrtegün idmanda yer almadı. Adebayor ve Doka takımdan ayrı düz koşu ve özel çalışmalar gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu ise bugün sakatlığını tamamen atlatmasına karşın, takımdan ayrı özel çalışmalar yaptı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.