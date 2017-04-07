Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Lider Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da özel uçakla Trabzon’a gidecek ve kampa girecek.