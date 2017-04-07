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08 Nisan 2017 19:00
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Beşiktaş’ın gözü Brezilyalı yıldızda

Başkan Fikret Orman’ın doğruladığı Brezilyalı yıldız Dudu için resmi temaslar başladı. Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki orta saha için 5 milyon Euro ayırdı, artık top Palmeiras yönetiminde. Brezilya kulübü sezon sonuna kadar Beşiktaş’a cevabını verecek.
08:587 Nisan 2017
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Beşiktaş’ın gözü Brezilyalı yıldızda

Beşiktaş, transfere de hız verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde doludizgin yoluna devam eden siyah-beyazlılar, Palmeiras'ın yıldız orta sahası Dudu için resmi görüşmelere başladı. Başkan Fikret Orman'ın “Dudu, görüştüğümüz bir isim” demesinin ardından girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 5 milyon Euro ayırdı. Palmeiras yönetimi, Dudu için gelen teklifi değerlendirmeye başladı. Brezilyalı futbolcu, Dinamo Kiev'de yaşadığı başarısız dönemden dolayı ülkesinde kalmak istiyor.

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Ancak Beşiktaş'ın gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme olasılığının yüksek olması nedeniyle Dudu, sezon sonuna kadar süre istedi.

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