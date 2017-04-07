Boluspor, Göztepe’yi son dakikada vurdu

TFF 1. Lig 27. haftasında Boluspor sahasında, son dakikalarda bulduğu gol ile Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Boluspor'un golünü 90. dakikada Bentley kaydetti.

TFF 1. Lig’de Boluspor, sahasında Göztepe’yi son dakikalarda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım 41 puan ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükselirken, konuk takım 43 puanla 4. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada Peopon, sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

19’uncu dakikada Jansen sağdan ortaladı, Peopon kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

22’nci dakikada Canberk sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direk kaleye vurdu, top kalecide kaldı.

23’üncü dakikada Jansen sağdan ceza sahasına girerek Musa’ya pasını verdi. Musa’nın plase vuruşunda top üstten auta çıktı.

32’nci dakikada Musa soldan ortaladı, Peopon kafayla vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

34’üncü dakikada Jansen, sağdan ceza sahasına girerken yerden sert vurdu, top yandan auta gitti.

40’ncı dakikada Dos Santos, ceza sahası ön çizgizi üzerinde kazanılan firikte direk kaleye vurdu, top üstten auta çıktı.

43’üncü dakikada Alexhander soldan ortaya çevirdi, Jahovic’in geri çıkardığı topa Gosso sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

44’üncü dakikada Furkan sağ çaprazdan sert vurdu top kaleciden döndü.

İlk yarı golsüz sona erdi.

50’nci dakikada Jahovic, sağdan yapılan ortada yatarak topa dokundu, yandan auta çıktı.

80’inci dakikada Alexhander soldan ceza sahasına girdi. Ortaya çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.

81’inci dakikada defansın arkasına atılan uzun pasa Akabueze hareketlendi. Kaleci çıkarak topu önledi.

82’nci dakikada defansın arkasına sarkan Jahovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı, plasesinde top ağlara gitt. Ancak hakem ofsyat gereçkesiyle golü vermedi.

90’ıncı dakikada Guido Koçer soldan ortaladı, Akabueze’nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

Karşılaşma Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar

BOLUSPOR: Melih, Furkan, Alim, Ramazan, Cengiz, Özgür, Yusuf, Musa (Dk. 73 Akabueze), Jansen (Dk.65 Guido Koçer), Dos Santos, Peopon

GÖZTEPE: Günay, Tanju, Gençer, Schwechlen, Canberk (Dk. 90 Fuchs), Murat (Dk.78 Soner), Gosso, Emre (Dk.39 Alexhander), Tayfur, Halil, Jahovic

GOL: Dk. 90 Akabueze (Boluspor)

SARI KARTLAR: Musa, Özgür (Boluspor), Soner (Göztepe)