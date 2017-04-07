Çekya ile berabere kaldık

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2. Grup'taki ikinci maçında Çekya (Çek Cumhuriyeti) ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2. Grup’taki ikinci maçında Çekya (Çek Cumhuriyeti) ile 2-2 berabere kaldı.

Antalya’nın Manavgat İlçesi’ndeki Emirhan Spor Kompleksi’nde oynanan Türkiye ile Çekya karşılaşmasını Belarus Futbol Federasyonu’nda Olga Tereshko yönetti. Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki Türk Milli Takımı, müsabakaya Bedriye Cam, Sema Polat, Şevval Alpavut, Kader Hançar, Esra Manya, Selin Ertan, İlayda Civelek, İrem Yıldırım, Derya Arhan, Demet Kılınç ve Zeynep Koçer 11’i ile çıktı.

Karşılaşmada Türk Milli Takımı’nın gollerini 38. ve 56. dakikada İlayda Civelek atarken, Çekya’nın gollerini ise 8’inci dakikada Natalie Kodadova, 90’ıncı dakikada Denisa Skalova’ya kaydetti.

Gruptaki ilk maçında İngiltere’ye 3-0 yenilen Türk Milli Takımı, 10 Nisan Pazartesi günü son maçında Danimarka ile karşılaşacak.