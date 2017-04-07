Darüşşafaka Doğuş çeyrek finalde

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da Euroleague'de çeyrek finale yükseldi. Daçka, Kızılyıldız'ı 78-62 yenerek normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid ile eşleşti.

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