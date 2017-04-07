Darüşşafaka Doğuş çeyrek finalde

Euroleague’in son haftasında Darüşşafaka Doğuş sahasında Kızılyıldız’ı konuk etti. Kazanan takımın adını son 8’e yazdıracağı mücadelede baştan sona üstün olan temsilcimiz, rakibini 78-62’lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in çeyrek finale garantilemesinin ardından 3. takımımız da Final Four için mücadele edecek!
Daçka sezonu lider tamamlayan Real Madrid ile karşılaşacak. 3 galibiyet alan takım İstanbul’da düzenlenecek olan Final Four’a yükselecek.
Salon: Wolkswagen Arena
Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin 16, Birkan 3, Wanamaker 22, Clyburn 10, Adrian Moerman 5, Zizic 11, Anderson 6, Bertans 5
Kızılyıldız: Wolters 3, Thompson 4, Dangubic 9, Mitrovic 2, Lazic 2, Simonovic 10, Jenkins 12, Guduric 5, Kuzmic 14, Bjelica 1
1. Periyot: 25-14 (Darrüşafaka Doğuş)
Devre: 43-32 (Darrüşafaka Doğuş)
3. Periyot: 55-49 (Darrüşafaka Doğuş)