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Darüşşafaka Doğuş çeyrek finalde

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da Euroleague'de çeyrek finale yükseldi. Daçka, Kızılyıldız'ı 78-62 yenerek normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid ile eşleşti.
21:427 Nisan 2017
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Darüşşafaka Doğuş çeyrek finalde

Euroleague’in son haftasında Darüşşafaka Doğuş sahasında Kızılyıldız’ı konuk etti. Kazanan takımın adını son 8’e yazdıracağı mücadelede baştan sona üstün olan temsilcimiz, rakibini 78-62’lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in çeyrek finale garantilemesinin ardından 3. takımımız da Final Four için mücadele edecek!

Daçka sezonu lider tamamlayan Real Madrid ile karşılaşacak. 3 galibiyet alan takım İstanbul’da düzenlenecek olan Final Four’a yükselecek.

Salon: Wolkswagen Arena

Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin 16, Birkan 3, Wanamaker 22, Clyburn 10, Adrian Moerman 5, Zizic 11, Anderson 6, Bertans 5

Kızılyıldız: Wolters 3, Thompson 4, Dangubic 9, Mitrovic 2, Lazic 2, Simonovic 10, Jenkins 12, Guduric 5, Kuzmic 14, Bjelica 1

1. Periyot: 25-14 (Darrüşafaka Doğuş)

Devre: 43-32 (Darrüşafaka Doğuş)

3. Periyot: 55-49 (Darrüşafaka Doğuş)

07 Nisan 2017 Türk basketbolunda bir ilk! Darüşşafaka Doğuş'un Kızılyıldız'ı yenip son 8'e yükselmesiyle Euroleague tarihindeki ilk kez 3 Türk takımı çeyrek finalde boy göstermiş olacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Darüşşafaka Doğuş euroleague kızılyıldız
Son güncelleme: 22:25 | 07.04.2017
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