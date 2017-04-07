Dick Advocaat raporunu yönetime sundu

Sezon sonunda görevi bırakacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kadro yapılanmasıyla ilgili düşüncelerini Başkan Aziz Yıldırım’la paylaştı, raporunda “Lens kalmalı, Robin van Persie satılmalı” ifadelerine yer verdi.

Teknik direktörlük kariyerine sezon sonunda nokta koyacak olan Advocaat, gelecek sezonun kadro yapılanmasıyla ilgili düşüncelerini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a aktardı. Lens'in mutlaka kadroda tutulması gerektiğini vurgulayan Hollandalı hoca, “Orta alanın soluna da bu tip bir oyuncu transfer edilmeli” ifadelerini kullandı. Van Persie'nin daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski gücünden uzak olduğunu ve üst üste 2 maç oynayamayacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, “RVP'ye güvenerek yeni sezon planlaması hata olur. Forvete mutlaka transfer yapılmalı. Orta alana Mehmet Ekici'nin yanı sıra kreatif bir oyuncu daha alınmalı” şeklinde konuştu.

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RAKAMI DUYAN KAÇIYOR

Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Van Persie'yi satarak gelir elde etmeyi planlayan F.Bahçe, Hollandalı golcünün yıllık 5 milyon Euro'yu bulan yükünden de kurtulmak istiyor. Ancak RVP için gelen resmi bir teklif yok, ilgilenen kulüpler de Van Persie'nin yıllık ücretini duyduğunda geri adım atıyor. Yönetim, teklif gelmemesi durumunda Hollandalı golcüyle yeni sezona başlayacak.