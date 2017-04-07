Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
10 Nisan 2017 20:00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ergün Penbe’nin acı günü

Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynayan Zonguldaklı Milli Futbolcu Ergün Penbe, 87 yaşında vefat eden babaannesi Nazmiye Penbe’yi son yolculuğuna uğurladı.
16:237 Nisan 2017
0
Ergün Penbe’nin acı günü

Eski futbolcu Ergün Penbe, babaannesini kaybetti. Kilimli ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Nazmiye Penbe, tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşlılığa bağlı hastalık sonucu yaşamını yitirdi. Nazmiye Penbe, Kilimli Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Karadeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Şerafettin Nas, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün ve Penbe Ailesi'nin yakınları katıldı.

1994-2007 yılları arasında Galatasaray, 1994-2006 yılları arasında A Mili Takım Forması giyen 45 yaşındaki eski futbolcu Ergün Penbe, cenazede taziyeleri kabul etti.

Etiketler
Ergün Penbe galatasaray spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER