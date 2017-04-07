Erol Bedir: Hakemlerden adil yönetim bekliyoruz

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, ligde sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçını yönetecek hakem Mete Kalkavan'dan adil bir yönetim beklediklerini söyledi.

Kayserispor’da başkan Erol Bedir, sarı kırmızılı takımının pazar günü sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdüğünü belirtti.

Osmanlıspor maçının yeni bir galibiyet serisini başlatacağına inandıklarını vurgulayan Başkan Erol Bedir, karşılaşmada oyuncularından Rotman’ın kart cezalısı, Mendes’in ise sakat olduğunu hatırlatırken şunları söyledi:

“HAKEM KASIMPAŞA MAÇINDAKİ KARARLARIYLA PUAN KAYBINA SEBEP OLMUŞTU”

“Taraftarımızın da bitmek tükenmek bilmeyen tezahhüratlarıyla destekleri sonucu 3 puanı alıp son haftalardaki şansızlığımızı kıracağımızı düşünüyoruz. Ancak 23. haftada sahamızda oynadığımız Kasımpaşa maçındaki kararlarıyla hem puan kaybımıza sebep olan hakem Mete Kalkavan, yine sahamızda oynayacağımız Osmanlıspor maçına verildi. Mete Kalkavan’dan adil bir yönetim bekliyoruz. Bu arada Osmanlıspor maçının her yönüyle fair-play çerçevesinde geçeceğini umuyoruz. Bu zorlu müsabakamızdan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz.”