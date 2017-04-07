Ersun Yanal: Başarı birliktelikle gelir

Trabzonspor'un uzun soluklu başarılara imza atacağına inandığını belirten bordo mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, "Büyük başarılar ancak taraftar, camia, yönetim ve futbolcuların birlik olduğu anlarda gelir" dedi.

Ersun Yanal, Trabzonspor dergisindeki yazısında Medical Park Arena Stadı’nda seyirci rekoru kırmaya başladıklarını ve bunun devam etmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Ligin ikinci devresinde çok önemli bir güç devreye girdi; Şenol Güneş Spor Kompleksi. Bu stadyumla birlikte ilk defa seyirci rekorları da kırmaya başladık. Ortalaması 20 binin üzerinde olan seyirci kitlesine oynamak takımımız için de büyük bir motivasyon kaynağı. Hepimiz bunun devamını diliyoruz. Son 10 maçta kaydettiğimiz ilerleme, sezon başından beri ortaya koyduğumuz emek ve alın terinin sonuç vermeye başladığını gösteriyor. Sezonunun başına ilişkin şu tespitleri yapmak gerekiyor. Öncelikle idari olarak sayın Muharrem Usta ve ekibinin devraldıkları sorunlar silsilesi içinde, istedikleri tarzı, vizyon ve yönetim anlayışını oluşturmak için ortaya koydukları çaba büyük bir takdir gerektiriyor. Sadece ekonomik değil; sportif anlamda da oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar ve bunların uluslararası arenaya taşınmış olması, yönetimi ve bizleri oldukça büyük sıkıntıya soktu. Slovakya kampına giderken Akakpo ve Esteban’dan başka elimizde yabancı oyuncu yoktu. Sonrasında Ramil’in katıldığı ilk kamp dönemi geçirdik. Daha sonra ayrılan oyuncular oldu. İkinci kamp dönemi başladığında halen transferlerle ilgili çözümün olmadığını görüyorduk. Ardından yeni transferlerin katılımıyla birbirine yabancı ve üstelik birbirini tanımaya fırsatı hiç olmayan oyuncularla buluşmuş olduk.”

“ASLA VAZGEÇMEDİK”

Takımın sıkıntılı süreçler geçirdiğini ancak asla vazgeçmediklerini anlatan Yanal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Lige galibiyetle başladık; ancak takım olmak için gerekli süreyi, oyuncu kalitesini, takımdaşlığın, takım olmanın unsurlarını birlikte taşıyacak sorumlulukları ve ahengi, çok hızlı bir şekilde sağlamamız gerekiyordu. Bunda oldukça zorlandık. Arzu ettiğimiz seçeneklerde, arzu ettiğimiz zamanda oyuncuları kadroya katamamakla ilgili de sıkıntılar vardı. Bu süreçte çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Kazanacağımız maçlar vardı, kaybettik. Bu sıkıntılı süreç içinde takımı nasıl takım yapmamızla ilgili oldukça fazla çalıştık. Oyuncu izlemeye devam ettik ve asla vazgeçmedik. Ben bu süreçte, değerli camiamızın, büyük taraftarımızın bize ihtiyacımız olan zamanı tanıyacak sabrı gösterdiklerini düşünüyorum. Kızdılar, darıldılar ve belki üzüldüler ama gerçekten sabrettiler. Bize karşı güvenlerinden dolayı camiamızın tüm fertlerine, yönetim kurulunda bize inanan arkadaşlarımıza ve taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim.”

“HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ”

Trabzonspor’un daha yolun başında olduğunu vurgulayan Yanal, şöyle konuştu:

“Emin olun ki Trabzonspor yolun çok, çok daha başında. Henüz daha istediğimiz kadroyu kurmak gibi bir sona ulaştığımızı düşünmüyorum. Ama en azından birbirini seven, Trabzon’da yaşamaktan hoşlanan, Trabzon’da bulunmayı gerçekten içine sindirmiş ve önündeki hedefi Trabzonspor’da başarılar elde etmek isteyen önemli bir oyuncu topluluğuna sahip olduk. Devre arasında Mustafa Yumlu, Güray, Muhammet Demir, Suk, Akakpo ve Ramil ayrıldı. Mehmet’le anlaşmayı çok istedik. Onun Trabzonspor’da kalmasını çok arzu ediyorduk. Ama onun beklentileri, hayatla ilgili vizyonu ve Trabzonspor ortak bir noktada buluşamadı. Aramıza kattığımız Medjani burada olmayı gerçekten arzulayan bir oyuncuydu, ama onun ufak tefek sorunları vardı. Yönetim çok doğru bir tutumla bu sorunları ortadan kaldırarak Medjani’yi Trabzonspor’u uluslararası mahkemedeki davasını da geri çekmek koşuluyla ve iyi bir uzlaşıyla kadrosuna kattı. Aynı şekilde Olcay transferinde de doğru bir hamle yaptık. Böylelikle eksik olan en önemli akıllardan bir tanesini, takım aklının oluşmasındaki önemli akıllardan bir oyuncu daha kattık kadromuza. Mas ve Pereira’dan bahsetmek gerekirse; ikisi de uluslararası tecrübesi büyük olan oyuncular. Bize takım olma konusunda oldukça büyük katkıları oldu. Genç Yusuf Yazıcı’nın ortaya koyduğu performans için kullandığı fırsatları iyi değerlendirip takımın bir parçası olmak yolunda iyi bir adım attı. Hikayenin ön bölümünde takımın N’Doye’u kazanmak için de oldukça fazla mücadele ettiğini söyleyebilirim.”

BAŞARI BİRLİKTELİKLE GELİR

Büyük başarıların birliktelikle geleceğine dikkat çeken Yanal, “Trabzonspor bir kadro kuruyor. Dağılmış, bozulmuş, birbirinden uzaklaşmış, birbiriyle bağlantısı olmayan bir kadroyu, yarıştıracak bir kadro haline dönüştürüp, onun içinden değerler yaratıp Trabzonspor’un geçmişine uygun, Trabzonspor’un gücüne ve temsil ettiği değerlere yakışır bir takım yaratmak için önümüzde hala uzun bir yol var. Trabzonspor’un önündeki yolculuk daha yeni başlıyor. İstasyondan yeni çıktık. Konvoy yeni başladı. Şimdi o konvoyu güçlendirerek önümüzdeki sezonda güçlü bir Trabzonspor’da duruşu olan ve yarışta artık ben de varım diyen takım yaratmak en büyük arzumuz. Bunun inancı ve doğrultusunda istediğimiz hedeflere ancak kavuşabiliriz. Ben yaratacağımız bu takımla uzun soluklu başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Büyük başarılar ancak taraftar, camia, yönetim ve futbolcuların birlik olduğu anlarda gelir. Bu birlikteliğin daim olmasını diliyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.