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BURSASPOR
07 Nisan 2017 20:00
BURSASPOR
3 - 0
KARABÜKSPOR
MAÇ ÖZETİ
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Ertuğrul Ersoy: Bir hatam olduysa affola

Bursaspor’un genç stoperi Ertuğrul Ersoy, Karabükspor maçında tribünlerden gelen tepkiler sebebiyle oyundan çıkarken duygusallık yaşadığını belirterek, “Bu kulübü ve camiayı çok seviyorum. Tribünde ailemi gördüm. Babamın bulunduğu yerde tepki vardı. Biran duygusallık yaşadım. Bir hatam olduysa affola” dedi.
23:097 Nisan 2017
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Ertuğrul Ersoy: Bir hatam olduysa affola

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaştığı Karabükspor'u 3-0 mağlup eden yeşil-beyazlılarda genç stoper Ertuğrul Ersoy, tribünlerden gelen tepkilere maçın ardından cevap verdi. Yanlış anlaşılmak istemediğini ifade eden genç oyuncu, “Bu şehri, taraftarı ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. Açamadığım orta sonrası tepki oldu. Bugün iğne ile oynadım. Hocam bunu biliyordu. Tepkiler nedeniyle değil, ağrılarım arttığı için çıktım. Bu kulübü ve camiayı çok seviyorum. Tribünde ailemi gördüm. Babamın bulunduğu yerde tepki vardı. Bir an duygusallık yaşadım. Bir hatam olduysa affola. Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum” dedi.

Etiketler
bursaspor Ertuğrul Ersoy spor toto süper lig
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