Fatsa’da ‘Amatörden Milli Takıma’ konferansı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği "Amatörden Milli Takıma" başlıklı konferans, eski milli futbolcular Ali Eren Beşererler ve Niyazi Hüseyinoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen konferansa Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol, Fatsa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, Fatsa'da spor alanında faaliyet gösteren kulüplerin başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Eski milli futbolculardan Beşiktaşlı Ali Eren Beşererler konferansta yaptığı konuşmada, “Ülkemizin birçok kulübünde futbol oynama şansı buldum. Önemli takımlarda oynadım ve milli takıma kadar bu yükselişim devam etti. Futbolculuk gerçekten güzel ve kariyerli bir meslek. Ben de bu mesleğin nimetlerinden yararlandım. Türkiye'de alt yapının daha çok gelişmesi gerekiyor. Alt yapı bir ülkenin sporu için çok önemlidir. Futbol yaşamımda da bunlara dikkat eden birisi oldum. Beşiktaş futbol kulübünde çok sayıda maça çıktım ve orada daha da ünlemdim. Futbol hayatım boyunca mevkii olarak forvet oynamadığım için çok gol atamasam da rakip futbolculara da çok gol attırma şansı vermedim. Aslında futbolda gol önemlidir. Golü atan kazanır. Bizler de golü atanları engellemek için defans mevkiinde oynadık. Gençlerimizin spor yapması çok önemlidir. Bu alanda gençlerimiz fırsat buldukça spor yapsınlar. Spor gerçekten insanlarımızı dinç tutar ve sağlıklı kalmasını sağlar” dedi.

“Alt yapı güçlü olursa her zaman o ülkenin, o kentin takımı güçlü olur”

Konferansa katılan diğer konuşmacı eski Fenerbahçeli futbolcu Niyazi Hüseyinoğu ise, “Futbol hayatımda önemli başarılara imza atmak için çok çalıştım ve kariyer olarak bir yerlere kadar geldik. Dürüst spor yaptık ve elimizden geldiği kadarıyla Türk futbolunu geliştirmek için çalıştık. Gençlerimizin spor yapmasını sağlamak gerekiyor. Bu anlamda ben de amatör kulüplerinde gençlerle bir araya gelerek sporun hayatımızdaki öneminden bahsediyorum. Alt yapımız güçlü olursa her zaman o ülkenin o kentin takımı güçlü olur” diye konuştu.

Konferans sonrası milli futbolcular Ali Eren Beşererler ve Niyazi Hüseyinoğlu'na Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Selih Yazıcı plaket takdim etti.