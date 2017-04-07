Gaziantepspor 3’te 3 peşinde

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Gaziantepspor, galibiyet serisini devam ettirme peşinde.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Gaziantepspor, arka arkaya aldığı 2 deplasman galibiyetinin ardından yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor'u yenerek galibiyet serisinin yanında alt sıralardan da kurtulmak istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte hedef bu maçtan 3 puanla ayrılarak 12 Nisan Çarşamba günü erteleme maçında karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesine moralli çıkmak.

Gözle yine Cezayirli'de

Gaziantepspor’da sezon başından bu yana en istikrarlı oyuncusu olan ve çıktığı son 2 maçta 4 gol 1 asistle oynayan Cezayirli forvet Nabil Ghilas yarınki Aytemiz Alanyaspor maçında Teknik Direktör Bülent Uygun'un forvette güvendiği isimler arasında yer alıyor. Kırmızı-siyahlılarda Ghilas ile beraber devre arasında takıma katılan ve çıktığı maçlarda başarılı performans sergileyen Anis Ben Hatıra da yine yarınki mücadele gol yollarındaki en büyük koz olacak.

Ligde 2. randevu

Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantepspor sahasında ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor ile ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında ilk kez karşı karşıya gelen ekibin müsabakasında futbolseverler tam 7 gol izlemiş ve mücadeleyi Alanyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı. O maçta Alanyaspor’un gollerini Emre Akbaba, Daniel Candeias, Donald Guerrier ve Vagner Love atarken, Gaziantepspor’un gollerini ise Kenneth Omeruo (k.k.), Evans Kangwa ve penaltıdan İlhan Parlak kaydetmişti.

Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek

Gaziantepspor – Aytemiz Alanyaspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Gaziantep Kalyon Arena Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Karabaş.