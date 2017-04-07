Georgios Bartzokas: Son top Fenerbahçe’de değil bizdeydi

Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, “En son izlenen pozisyonda top Fenerbahçe'ye verildi ama bizdeydi” dedi

Euroleague'in 30. haftasında Barcelona Lassa deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 68-65'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Barcelona Lassa Başantrenörü Georgios Bartzokas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başa baş giden bir maç oynadıklarını vurgulayan Bartzokas, “Bizim için her maç önemli. Çok iyi oynadık. Kontrol bizdeydi. Hücumda çok iyiydik. Sabırsız oynadığımız anlarda top kayıplarımız oldu. Son bölümde Bogdanovic’i tutamadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Şunu söylemem lazım. Bir şikayet değil ama 45 dakika boyunca sadece 5 serbest atış attık. En son izlenen pozisyonda top Fenerbahçe’ye verildi ama bizdeydi” şeklinde konuştu.