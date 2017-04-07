Gözyaşlarıyla gelen dünya şampiyonluğu!

Tayland' ın Bangkok kentinde devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 58 kg yarışan Nuray Levent dünya şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonluğuna ulaşan 17 yaşındaki milli halterci Nuray Levent gözyaşlarına hakim olamadı. Altın madalyayı kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamayan genç halterci ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Sevincini Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve antrenörleriyle paylaşan Nuray Levent, Tayland’da Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirirken İstiklal Marşımızı okutmanın gururunu yaşattı.

Türk halterinin geleceğe umutla baktığını dile getiren Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Tayland’ ın Bangkok kentinde devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda 1 gümüş 2 altın madalya kazanan Nuray Levent’i kutluyorum. Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak Dünya şampiyonu olması bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyorum.