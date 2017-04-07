Igor Tudor Hollandalı'yı defterden sildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, antrenmanlarda ve maçlarda gözlemlediği oyuncular hakkında tam bir izlenime sahip oldu.
Hırvat çalıştırıcı, önümüzdeki sezon takımda kalacak olan isimleri ve düşünmediği futbolcuları da birer birer belirliyor.
4-0 sona eren maçın analizini yapan Galatasaray teknik heyeti, De Jong’un temposuna eksi puan verdi
Hollandalı’nın oyuna dahil olduktan sonra Galatasaray orta sahasının dinamik görüntüsünü kaybettiğine dikkat çeken teknik heyette, “Sanki bu takımın oyuncusu değil... Takımın temposu onunla birlikte aşağı düştü” görüşü öne çıktı.
Teknik direktör Igor Tudor, Hollandalı yıldızın temposunu artırmasını isterken, ilk 11 şansının iyice zayıfladığı belirtiliyor.
2013’te geldiği Galatasaray’da 8 kupa kazanan Sneijder’in son dönemde düşen performansı, aldığı büyük parayı iyice göze batırmaya başladı. Sarı kırmızılı yönetim, ayağını topa sürmese bile 4.5 milyon Euro kazanan Hollandalı’nın geleceğini tartışıyor.
İlk dönemlerini aratan G.Saraylı oyuncu, yönetimin ciddi sorunlarından biri haline geldi.
Toplam 8 kupa kaldırdı. Ancak Wesley Sneijder'ın düşen performansı ile birlikte astronomik maliyeti Galatasaray kulislerinde sorgulanmaya başladı.