İstanbul’da tenis şöleni başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası yarın başlıyor.

İstanbul’da tenis şöleni başlıyor… Toplam 60 bin dolar ödüllü turnuvada, 8 Mart Cumartesi günü ilk tur maçları yapılacak. Kadınlar dünya klasmanında 113. sırada bulunan Ukraynalı tenisçi Kozlova turnuvanın 1 numaralı seri başı olarak mücadele edecek. Göztepe Gülbahçesi Spor Tesisi’nin ev sahipliği yapacağı Lale Cup'ta Türk tenisçilerden İpek Soylu ana tabloda Pemra Özgen, Başak Eraydın, Melis Sezer ve Ayla Aksu da grup maçlarında raket sallayacak.

8 gün boyunca zorlu mücadelelere sahne olacak turnuva 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen Lale Festivali Çocuk Tenis Turnuvası'nın ödül töreni de final günü Göztepe Gülbahçesi Spor Tesisi'nde yapılacak.

Türk tenisinin sahneye çıkıyor

26 ülkeden 60 raketin mücadele edeceği turnuvada Türk tenisinin yıldızları, Ukrayna, Özbekistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Rusya, Romanya, Yunanistan, İngiltere, Belarus, Polonya, Hindistan, İtalya, Gürcistan, Sırbistan, Japonya, Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Danimarka, Umman, Moldova ve İsveçli raketlere karşı kortta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuva 5. kez düzenleniyor

2005 yılında ‘İstanbul lalesiyle buluşuyor!' sloganıyla başlatılan İstanbul Lale Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Lale Cup Tenis Turnuvası İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Turnuva takvimi

8-10 Nisan: Eleme Müsabakaları

11-15 Nisan: Ana Tablo Müsabakaları

15 Nisan: Final Müsabakaları

Yıllara göre şampiyon olan tenisçiler ve ülkeleri şöyle:

2016 Barbora Stefkova (Çek Cumhuriyeti)

2015 Shahar Peer (İsrail)

2014 Denisa Allertova (Çek Cumhuriyeti)

2013 Donna Vekic (Hırvatistan)