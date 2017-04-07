Judo Grand Prix’de ilk günden 2 madalya çıktı

2020 Olimpiyatları'na puan veren 2017 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları, Antalya'da başladı. İlk gün sabah seansında mindere 15 sporcu çıktı. İlk gün kadınlarda madalya kazanamayan Türkiye erkeklerde ilk günü iki madalya ile tamamladı.

2020 Olimpiyatları’na puan veren 2017 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları, Antalya’da başladı. İlk gün sabah seansında mindere 15 sporcu çıktı. İlk gün kadınlarda madalya kazanamayan Türkiye erkeklerde ilk günü iki madalya ile tamamladı.

Kadınlarda ilk gün sabah seansında mindere 48 Kiloda çıkan Gülkader Şentürk, Tuğba Yayla, Melisa Çakmaklı ve Şehnaz Güz şampiyonada ilk elenen sporcular oldu.

57 Kiloda mindere çıkan Nazlıcan Özerler 2. Turda Şeyma Özerler ve Buket Mercan ise ilk turda elendiler.

MERVE TAS BRONZ MADALYAYI KAÇIRDI

52 Kiloda ise İrem Korkmaz, Damla Çalışkan ve Büşra Özdek şampiyonadan elenirken Merve Tas ise bronz madalya için mindere çıktı. 1. Turda Taype, 2. Turda Hırvatistan’lı sporcuları İppon ile yenerek Çeyrek finale çıktı. Bu turda Kosava’lı sporcuya son 10 saniyede tekniğine kontra alarak maçı kaybetti ve bronz madalya için Azerbaycan’lı Nazakat Azizova ile karşılaştı. Karşılaşma boyunca üstün güreşen Tas, kendi oyunu ile maçı ippon ile kaybetti ve şampiyonada 4.’cü oldu.

BEKİR ÖZLÜ GÜMÜŞTE KALDI

Erkeklerde 60 Kiloda ilk turu bay geçen Bekir Özlü 2. Turda Rus S. Gadzhıev ile karşılaştı. Bu karşılaşmayı ippon (tuş) ile kazandı. Çeyrek finalde Ahmet Şahin Kaba ile karşılaştı. Kaba karşısında mücadeleyi ippon (tuş) ile kazanan Özlü, yarı finalde Moğol sporcuyu 2 wazari ile mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milli sporcumuz finalde Kazak Gusman ile karşılaştı. Karşılaşmanın normal süresi beraberlikle sonuçlandı. Altın vuruş setinde ise Kazak sporcu puanı aldı ve Olimpik sporcumuz Özlü, gümüş madalyada kaldı.

AHMET ŞAHİN KABA’DAN BRONZ MADALYA

60 kiloda bronz madalya için mindere çıkan Ahmet Şahin Kaba ilk turu bay geçti. 2. İsrail’li rakibini wazari ile yenen genç yıldızımız çeyrek finalde, Bekir Özlü ile karşılaştı. Bu karşılaşmayı ippon ile kaybeden Kaba, repesaj malarına çıktı. Kırız rakibini 3 wazari ile geçen milli sporcumuz bronz madalya için Taype’li sporcu ile karşılaştı. Bu karşılaşmayı wazari (1-0) puanı ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

66 Kg: Ertuğrul Dönmez ilk turda elenirken İlk turu bay geçen Sinan Sandal ise 2. Turda Kazak sporcuyu yenerke çeyrek finale çıktı. Ancak bu turda Sandal, Moğol rakibine altın puanla yenilerek elenen bir diğer sporcumuz oldu.

JUDO GRAND PRİX’TE YARIN:

2017 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları yarın Kadınlarda 63 ve 70, Erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda sporcularımız madalya mücadelesi verecek.

KADINLAR:

Kadınlar 63 Kg: 1. Turda Minel Akdeniz Moğolistan, Ümmühan Kabak ise Avusturya’lı rakipleri ile karşılaşacak.

70 Kg. Semanur Erdoğan 1. Turu bay, 2.turda ise Rus, Şükran Bakacak 1. Tur bay 2. Turda ise Macaristan, Nurcan Yılma 1. Turu bay geçerken 2. Turda ise Slovenya’lı sporcu ile karşılaşacak. Mihriban Öner ise 1. Turda İngiliz sporcu karşısına çıkacak.

ERKEKLER:

73 Kg’da Dilgam Aliyev Moldova, Murat Bektaş Kırgızistan, Hasan Vanlıoğlu ise 1. Turu bay 2. Turda ise Uğrayna- Taype galibi ile oynayacak.

81 Kg da ise Furkan Şişcioğlu Romanya, İlker Güldüren ise Özbekistan’lı sporcularla karşılaşacaklar.