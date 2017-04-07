Kaptan’ın yanına Leonardo Bertone

Selçuk İnan’ı rahatlatacak bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, Young Boys’un 23’lük yıldızı Leonardo Bertone’yi gözüne kestirdi. Portekiz’de yayın yapan A Bola, Aslan’ın yıldız oyuncuda ısrarcı olduğunu yazdı

Yönetimin ibra edilmesiyle birlikte kalan 1 senelik görev süresini tamamlaması kesinleşen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Teknik Direktör Igor Tudor'un isteği üzerine önceliği stopere veren sarı-kırmızılıların, bir yandan da orta alanda Selçuk İnan'ı rahatlatacak genç bir isimle görüştüğü ortaya çıktı. İsviçre basınının ardından Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesi, Young Boys forması giyen 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Leonardo Bertone ile Galatasaray'ın ilgilendiğini duyurdu.

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