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GALATASARAY
10 Nisan 2017 20:00
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Kaptan’ın yanına Leonardo Bertone

Selçuk İnan’ı rahatlatacak bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, Young Boys’un 23’lük yıldızı Leonardo Bertone’yi gözüne kestirdi. Portekiz’de yayın yapan A Bola, Aslan’ın yıldız oyuncuda ısrarcı olduğunu yazdı
08:477 Nisan 2017
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Kaptan’ın yanına Leonardo Bertone

Yönetimin ibra edilmesiyle birlikte kalan 1 senelik görev süresini tamamlaması kesinleşen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Teknik Direktör Igor Tudor'un isteği üzerine önceliği stopere veren sarı-kırmızılıların, bir yandan da orta alanda Selçuk İnan'ı rahatlatacak genç bir isimle görüştüğü ortaya çıktı. İsviçre basınının ardından Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesi, Young Boys forması giyen 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Leonardo Bertone ile Galatasaray'ın ilgilendiğini duyurdu.

07 Nisan 2017 Koş Galatasaray! Galatasaray'ı daha diri hale getiren Hırvat hoca Igor Tudor, oyuncularını önce Başakşehir sonra Fenerbahçe karşılaşmalarında rakibe alan bırakmamaları ve sıkı pres yapmaları konusunda uyardı. İlgili Haberi Oku

Monaco, Werder Bremen, Genoa ve Anderlecht gibi takımların da radarında bulunan İsviçreli oyuncu için Galatasaray yönetimi 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda…

Etiketler
galatasaray Leonardo Bertone
Son güncelleme: 08:51 | 07.04.2017
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