Kliçko: Bu maça kendimi adadım

Eski dünya ağırsıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko, IBF şampiyonu Anthony Joshua’dan kemer alma maçına çıkacak. Tyson Fury’ye yenilerek unvanını kaptırdıktan sonra gözünü tekrar zirveye diken Ukraynalı boksör, kemeri tekrar geri kazanmak için canını dişine takıyor.

KENDİMİ ADADIM

50 gazeteci karşısında soruları yanıtlayan Wladimir Klitschko, “Kendimi bu maçı kazanmaya adadım. Ringde karşıma çıkan herkesi yenebileceğimi kanıtlama açısından bu maç benim için çok önemli. Kendimi kanıtlamak için bu uzun ve zorlu yolu yürümeye hazırım” diye konuştu.

29 NİSAN BÜYÜK GÜN

İki boksör arasındaki dünyanın beklediği mücadele 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Maç 90 bin kişilik tarihi Wembley Stadyumu’nda gerçekleşecek. 41 yaşındaki Kliçko ve 27 yaşındaki İngiliz Anthony Joshua arasında geçecek mücadeleye büyük ilgi bekleniyor.

Kliçko Joshua