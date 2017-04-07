Koş Galatasaray!

Galatasaray'ı daha diri hale getiren Hırvat hoca Igor Tudor, oyuncularını önce Başakşehir sonra Fenerbahçe karşılaşmalarında rakibe alan bırakmamaları ve sıkı pres yapmaları konusunda uyardı.

Jan Olde Riekerink'ten devraldığı Galatasaray’ı daha diri hale getiren Teknik Direktör Igor Tudor'un gözü yükseklerde. Sarı-kırmızılıların başına geçtiği günden bu yana kondisyona dayalı antrenmanlar yaptıran Hırvat hoca, karşılaşmalarda 108.5 km koşan sarı-kırmızılı oyuncuları 114.7'lik ortalamaya yükseltmeyi başardı. Ancak Tudor'un tek hedefi, bu mesafeyi 120 km'ye kadar çıkarabilmek ve rakiplerin başını döndürmek.

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Galatasaray önce ligde ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir ile sonra da Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu derbi karşılaşması öncesinde oyuncularını sık sık uyaran Tudor, “Rakibe boş alan bırakmamalıyız. Şampiyonlar Ligi şansımızın yükselmesi bu iki mücadeleye bağlı. Koşu mesafelerinde durumumuz iyi ama yetmez. Başakşehir diri ve tehlikeli ekip. Onları yenecek güce sahipsiniz” ifadelerini kullandı.