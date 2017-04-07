Mehmet Sak: Önemli olan takımın başarısı

Evkur Yeni Malatyaspor’un sol kanat oyuncusu Mehmet Sak, takımın çok iyi gittiğini belirterek, "Ben oynamışım, başka biri oynamış, bu saatten sonra çok önemli değil. Önemli olan burada takımın başarısı” diye konu

Uzun süredir sakatlık sorunu yaşayan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Mehmet Sak, Nurettin Soykan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Sakatlığının tamamen düzeldiğini ve görev verilmesi halinde hazır olduğunu kaydeden Mehmet, “Sakatlığımla alakalı sorunu hallettim. Takımla da 1 haftadır antrenmanlara başladım. Gün geçtikçe üzerine koyuyorum. Bayağı uzun bir süre eksikliğim oldu. Bunu da tamamlamak, öyle kolay olmuyor. Antrenmanlarla onu en aza indirgemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Beklediğim sürece bir problem olduğunu düşünmüyorum”

Sak, kendisinin oynayıp oynamamasının önemli olmadığını da belirterek, “Takım çok iyi gidiyor. Ben oynamışım, başka biri oynamış, bu saatten sonra çok önemli değil. Önemli olan burada takımın başarısı. Şuan iyi giden bir şey var. Ben de elimden geldiğince bu iyi giden şeye daha fazla katkı yapmak istiyorum. Hocam da görev verdiği taktirde elimden geleni yapmaya çalışacağım. Arkada da beklediğim sürece bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki böyle gitsin, önemli olan o” dedi.

“Allah nasip ederse ikinci şampiyonluğumu arka arkaya yaşamış olacağım”

Geçen sezondan sonra art arda ikinci şampiyonluğa doğru gittiğini ifade eden Mehmet Sak, “Allah nasip ederse ikinci şampiyonluğumu arka arkaya yaşamış olacağım. Bununla alakalı çok söylenecek bir şey yok. Allah yüzüme güldü demek ki, iki senedir bunu yaşatıyor. Bundan sonra da futbol hayatım boyunca nicelerini yaşatır inşallah” diye konuştu.

“Herhalde orada bir göz var”

Mehmet, sol kantta bir şansızlık olduğunu, o bölgede oynayan oyuncuların ya sakatlandığını, ya da cezalı duruma düştüğünü de anımsatarak, “Herhalde orada bir göz var. Büyümü yaptılar ne yaptılar bilmiyorum oraya. Ben olayım, Ferhat arkadaşım olsun, Osman ağabey oynadı o da alakasız bir kart gördü. Ama kardeşimiz Buğra o bölgenin oyuncusu olmamasına rağmen 2 haftadır maşallah çok iyi oynuyor. Umarım o da bu şekilde devam eder. Dediğim gibi önemli olan bu saatten sonra takımın başarısı. Kalan 8 haftayı da en iyi şekilde değerlendirip, Şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

“Bence iyi bir takım ama biz de gücümüzün farkındayız”

Son olarak Ümraniye maçını değerlendiren Mehmet Sak, “Ümraniye iyi bir takım, onların da iddiası var. Henüz onlarda kopmuş değil. Bence iyi bir takım ama biz de gücümüzün farkındayız. Bu hafta da bunun bilincindeyiz. Ona göre çalıştık. Bu haftayı kayıpsız atlatıp, önümüzdeki haftaya bakacağız” ifadelerini kullandı.