Prandelli ülkesine dönüyor

Valencia'yı kötü bir pozisyonda bırakan Cesare Prandelli, ülkesinin takımlarından Sassuolo ile görüşme halinde.

Teknik direktör Cesare Prandelli, İtalya Serie A’ya geri dönüyor. Valencia’da başarısız bir grafik çizen tecrübeli çalıştırıcının İtalyan ekibi ile görüşme halinde olduğu dile getirildi.

İtalya Milli Takımı’nın ardından Galatasaray’ı çalıştıran Prandelli, son olarak Valencia’nın başına geçti. Takımı alt sıralarda bırakıp istifa eden İtalyan çalıştırıcı İspanya’da ağır eleştirilere maruz kaldı.

Genç oyuncu yetiştirmeyi felsefe haline getirmiş olan Sassuolo takımı için Prandelli’nin biçilmiş kaftan olduğu söyleniyor.

Prandelli’nin görevi kabul etmemesi durumunda Sassuolo’nun Roberto De Zerbi’yi alternatif olarak düşündüğü dile getirildi.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER