Rıdvan Dilmen yasa hazırlattı

Referandumda 'Evet' oyunu açıkça belli eden Rıdvan Dilmen, yasa hazırlamaya soyundu. Kulüpler Yasası ile ilgili bir taslak hazırlattığını ifade eden futbol yorumcusu, kulüplere mali düzenleme getireceğini iddia ettiği bu tasarıyı referandumdan sonra TBMM'ye götüreceğini söyledi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa yapma hazırlığına soyundu. Türk kulüplerin borçlanmasına yönelik önlem alınmasının gerektiğini söyleyen Dilmen, Külüpler Yasası’nın referandumdan sonra yeniden düzenleneceğini ve bunun için avukatlarına yeni bir yasa taslağı hazırlattığını söyledi.

Rıdvan Dilmen, hazırlattığı bu yasa taslağının kulüplerin mali sorunlarını 10 yıl içinde çözeceğini iddia etti. Dilmen’in Sabah Gazetesi’ndeki ifadeleri şu şekilde:

Kulüplerin 5 milyar TL’nin üzerinde borçları var. Dursun Bey, Helsinki’de UEFA’yla tekrar görüşmeye gitti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yakında tekrar görüşmeye gidiyor, kur farkı gibi gerekçelerle… İyi güzel de bunu biz niye kendi içimizde halletmiyoruz ki? Geçen gün yine Yıldırım Bey’i (Demirören) izlerken şöyle bir şey duydum: “Burada da kriterler var.” Bunlar zaten vardı, evet ama uygulanmıyor ki! İsmi önemli değil, Süper Lig’de en az 3-4, alt liglerde bir ton kulübün ceza alması gerekiyor. Bir gecede operasyonla hallediyorlar, kulüpler ödemelerini yapmamasına rağmen. Bunu iddialı söylüyorum. Avrupa böyle demiyor ama… Bunun Türkiye’de halledilmesi lazım. Söylemde kalıyor hep. Sürekli, “Kulüpler borçlanmamalı, açılmamalı” deniyor ama bu tavsiye. Tavsiyeyi herkes verir. Referandum bitince, Spor Bakanımız çağıracak kulüpleri, toplantı yapılıp bir Kulüpler Yasası çıkacak. Biz 1 yıl boyunca bu yasayı dinledik ama hiç gündemde dahi yok. Asıl şimdi Kulüpler Yasası hazırlanmalı Anayasa’ya uygun şekilde.

MECLİS’E GÖTÜRECEĞİM

Ben kendi adıma birkaç avukat ve spor hukukçularıyla Anayasa’ya aykırı olmayacak şekilde kulüplerimizin ve Türk futbolunun uzun vadede bu sıkıntıları yaşamaması için bir taslak hazırlattım. Bunu da Kulüpler Birliği’ne vereceğim. Kullanmazlarsa, şahsen Meclis’e götüreceğim, hukuken verebiliyorsam bir önerge vereceğim.

Elimde de 10 yıl içerisinde sorunları çözübilecek bir kanun taslağı hazır. Kademe kademe Yıldırım Bey’in televizyonda anlattıklarını kanunlaştırmamız lazım. Kamu vicdanı çok önemli. Bugün koskoca Galatasaray, Avrupa’ya gidemedi. Günah değil mi? Bırakın biz görmeyelim ama yeni nesil, yeni kuşak, takımlarımızı ekonomik olarak rahat görsün. 3 milyar dolara ihale yapıyoruz, yok ya! Ne kulüplerin emeği var, ne federasyonun var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın genel olarak ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkısı, özellikle Katar’la olan ilişkilerinden kaynaklanan 3 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Biz Katar’da futbol üssü kurduk.

Fransa’da da Sarkozy yaptı mesela, bu ülkeye hizmet ediyor. Bu parayı 5 yıl boyunca sadece sporculara ödeyeceksek işimiz zor. Bu ihale günlerce, saatlerce, hatta dakikalarca sürmedi, 7 saniye sürdü. BeIN Sports aldı. Böyle bir imkanı suistimal etmemek lazım. Geleceğe sağlıklı kulüpler bırakmak lazım, altyapıları o zaman konuşmak lazım..