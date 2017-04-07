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GENÇLERBİRLİĞİ
08 Nisan 2017 15:30
GENÇLERBİRLİĞİ
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ANTALYASPOR
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Serdar Gürler’in yeni takımı belli oldu!

Gençlerbirliği'nde bu sezon büyük çıkış yakalayarak milli takıma kadar yükselen Serdar Gürler, şehrin diğer takımı Osmanlıspor ile anlaştı. Genç futbolcu ile Galatasaray da ilgileniyordu.
09:137 Nisan 2017
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Serdar Gürler’in yeni takımı belli oldu!

İbrahim Üzülmez'in Gençlerbirliği'ne transfer ederek adeta yıldızını yeniden parlattığı Serdar Gürler, tartışmasız ligin en flaş isimlerinden biri haline geldi. Sağ kanatta forma giymesine rağmen skora yakınlığıyla dikkat çeken oyuncunun sözleşmesinin de sezon sonu bitecek olması birçok takımın iştahını kabarttı.

İKİ KATINI ÖNERDİLER

Serdar için bir süredir devrede olan ve çalışmaları büyük gizlilikle yürüten Osmanlıspor'un Serdar'ı ikna etmeyi başardığı ortaya çıktı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Bursa'dayken de çok istediği Serdar'a Gençlerbirliği'nde kazandığı paranın iki katını öneren Başkent ekibinin sezon sonu için söz aldığı ifade edildi.

Taraflar arasında önprotokol yapıldığı öğrenilirken sezonun tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Fanatik

Etiketler
galatasaray Gençlerbirliği Osmanlıspor serdar gürler
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