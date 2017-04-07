Serdar Gürler’in yeni takımı belli oldu!

Gençlerbirliği'nde bu sezon büyük çıkış yakalayarak milli takıma kadar yükselen Serdar Gürler, şehrin diğer takımı Osmanlıspor ile anlaştı. Genç futbolcu ile Galatasaray da ilgileniyordu.

İbrahim Üzülmez'in Gençlerbirliği'ne transfer ederek adeta yıldızını yeniden parlattığı Serdar Gürler, tartışmasız ligin en flaş isimlerinden biri haline geldi. Sağ kanatta forma giymesine rağmen skora yakınlığıyla dikkat çeken oyuncunun sözleşmesinin de sezon sonu bitecek olması birçok takımın iştahını kabarttı.

İKİ KATINI ÖNERDİLER

Serdar için bir süredir devrede olan ve çalışmaları büyük gizlilikle yürüten Osmanlıspor'un Serdar'ı ikna etmeyi başardığı ortaya çıktı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Bursa'dayken de çok istediği Serdar'a Gençlerbirliği'nde kazandığı paranın iki katını öneren Başkent ekibinin sezon sonu için söz aldığı ifade edildi.

Taraflar arasında önprotokol yapıldığı öğrenilirken sezonun tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.