Taison liste başı

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Taison'un bonservis bedeli konusunda ciddi bir indirim bekliyor. Shakhtar Donetsk buna yanaşmazsa, Taison’la sezon başında devre arası için ön protokol imzalamakla tehdit edilecek.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını yeni sezon kamp dönemi başlamadan tamamlamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon taraftarı heyecanlandıracak ve tribüne çekecek yıldız transferi yapmayı planlıyor. Bunun için listenin ilk sırasında Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Taison var. Kanarya, bu transferi bitirmek için Ukrayna ekibi ile görüşmelerini yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini, Taison'un kontratının 2017 Aralık'ta bitmesi nedeniyle köşeye sıkıştırdı. Fenerbahçe'de hedef, yeni sezonun devre arasında sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızı, düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katmak. Eğer Shakhtar Donetsk ciddi bir indirim yapmazsa, Kanarya devre arası için sezon başında Taison'la ön protokol imzalayacak ve işi oldukça uygun bir fiyata bitirecek.

Kritik maçta Fenerbahçe hata yapmadı! Euroleague'de çok kritik karşılaşmada Fenerbahçe evinde Barcelona Lassa'yı ağırladı. 58 -58 uzatmaya giden maçı Fenerbahçe, 68-65 kazanmayı bildi. İlgili Haberi Oku

O DA BASKI YAPIYOR

Sosyal medya hesabından Fener'in paylaşımlarını beğenen tecrübeli sol kanat, yine aynı platformdan önceki gün yaptığı canlı yayında ise “Fenerbahçe taraftarları” diye mesaj gönderdi. Taison'un menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı yıldız futbolcuyu ikna ettiği kaydedildi. Taison'un da Fener'e gitmek için Ukrayna ekibine yoğun baskı yaptığı ifade edildi.