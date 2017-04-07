Tarihi Kent Koşusu’nun yıldızı parladı

Osmangazi Belediyesi’nin Fetih Şenlikleri kapsamında düzenlediği ‘Uluslararası Tarihi Kent Koşusu’ Avrupa Atletizm Birliği tarafından 3 yıldız derecesiyle ödüllendirilerek Avrupa’nın en iyi maratonları arasında yer aldı.

Her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin en önemli organizasyonlarından biri olan ve geleneksel olarak gerçekleştirilen 15 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, Avrupa Atletizm Birliği yetkililerinin yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda 3 yıldız kategorisine girmeyi başardı. Fetih şenlikleri kapsamında düzenledikleri Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'nun Bursa'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her yıl düzenlediğimiz 15 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, bu yıl çok daha büyük bir anlam kazandı. Elit yarışlar kategorilerinde yer alması için yaptığımız girişimler olumlu sonuçlandı. Yaptığımız başvurunun ardından Avrupa Atletizm Birliği yetkilileri, kentimize gelerek başta yarışın yapıldığı parkur olmak üzere, konaklama, sporculara sunulan imkanlar, televizyon yayını ve ödül gibi pek çok farklı alanda 2 gün araştırma yaptı. İncelemelerin ardından Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonumuz, Avrupa Atletizm Birliği tarafından 3 yıldız kategorisine alındı. Yaptığımız organizasyonların karşılıksız kalmadığını görmekten mutluyuz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'na Fransa, Etiyopya, İngiltere, Azerbaycan ve Moldova gibi birçok ülkeden 18'i yabancı toplam bin 40 sporcunun katıldığını söyleyen Başkan Dündar, “Avrupa Atletizm Birliği'nin takviminde yer alan 15 kilometrelik yol koşuları listesinde 3 yıldız kategorisine yükselmiş olmamız, dünyada bu tür organizasyonlara katılan elit sporcuların Bursa'yı tercih etmesini sağlayacak. Bundan sonra Tarihi Kent Koşumuzun ‘Altın' kategoriye girmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bursa, bir spor şehridir. İnşallah, yakın bir zamanda açılışını yapacağımız Türkiye'nin en büyük Atletizm Salonu da ulusal ve uluslararası birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapacaktır” dedi.