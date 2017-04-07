THY Euroleague’de Anadolu Efes’in rakibi Olympiakos

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off Çeyrek Finali’nde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

THY Euroleague'de normal sezonun tamamlanmasının ardından Anadolu Efes'in Play-Off Çeyrek Final’deki rakibi de belli oldu. Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin rakiplerini yenmesinin ardından, Baskonia'nın evinde Zalgiris Kaunas'a mağlup olması ile birlikte Efes normal sezonu 6. sırada tamamlamayı garantiledi ve ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Saha avantajı Olympiakos'ta bulunurken, 3 maç kazanan İstanbul'da yapılacak Final-Four'a kalacak.

Anadolu Efes: 15 – Olympiakos: 18

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 33 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de rakibine mağlup oldu. İki takım arasında THY Euroleague'de oynanan 29 karşılaşmada Efes 14 galibiyet alırken, Olympiakos ise 15 kez parkeden galip ayrıldı. FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta ise Efes 1, Yunan ekibi 3 galibiyet çıkardı.

Olympiakos bu sezon evinde Galatasaray'a yenildi

Olympiakos, Türk takımları ile bu sezon Euroleague'de 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 kez parkeden galip ayrılırken, 4 kez de mağlup oldu. Anadolu Efes, Euroleague'de Play-Off Çeyrek Final'de rakip olduğu Olympiakos ile bu sezon Yunanistan'da oynadığı maçı 90-66 kaybederken, İstanbul'daki karşılaşmada ise 77-69 mağlup oldu. Yunan ekibi bu sezon Türk takımları ile evindeki oynadığı maçlarda sadece Galatasaray Odeabank'a mağlup oldu. Olympiakos'un 2016-2017 Euroleague’in normal sezonunda Türk takımları ile oynadığı maçlar şöyle:

Olympiakos: 90 – Anadolu Efes: 66

Galatasaray Odeabank: 89 – Olympiakos: 77

Darüşşafaka Doğuş: 71 – Olympiakos: 77

Olympiakos: 71 – Fenerbahçe: 62

Fenerbahçe: 67 – Olympiakos: 64

Olympiakos: 81 – Darüşşafaka Doğuş: 73

Olympiakos: 71 – Galatasaray Odeabank: 80

Anadolu Efes: 77 – Olympiakos: 69