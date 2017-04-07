Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor, lider Beşiktaş karşısında da bu Unvanını korumak istiyor.

Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde oynayacağı maçta önemli bir virajı geride bırakmayı hedefliyor. İki ekip yarın saat 19.00’da Medical Park Arena’da karşı karşıya gelecek.

N’Doye’nin yerine Rodallega

Trabzonspor’da son haftaların formda ismi Dame N’Doye’nin yerine Hugo Rodallega Beşiktaş maçında forma giyecek. Sarı kart cezalısı olması nedeniyle siyah-beyazlı takıma karşı forma giyemeyecek olan Senegalli golcü takımına tribünden destek verecek.Sarı-kart cezalısı olmaları nedeniyle geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Pereira ve Uğur Demirok ise Teknik Direktör Ersun Yanal’ın görev vermesi halinde görev alabilecek.

Yanal’ın Medjani kararı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Durica’nın sakatlanmasının ardından savunma bölgesinde görev verdiği ve performansından oldukça memnun olduğu Medjani konusundaki kararı ise merakla bekleniyor. Cezalı Uğur Demirok’un da dönmesiyle birlikte savunma bölgesinde alternatife sahip olan Yanal’ın Beşiktaş maçında savunma bölgesinde görev vereceği isimler konusunda oldukça zorlandığı öğrenildi. Durica’nın dönmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında Medjani ile birlikte görev veren deneyimli teknik adamın Uğur Demirok’un da cezasının sona ermesiyle Durica ve Uğur Demirok isimlerini ön planda tuttuğu öğrenildi.

Muhtemel ilk 11

Trabzonspor’un Beşiktaş karşısına Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazacı, Castillo ve Rodallega 11’i ile çıkması bekleniyor.