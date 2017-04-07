Trabzonspor ve Beşiktaş 124. randevuda

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 124. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 44 yıllık rekabette, geride kalan 123 karşılaşmanın 51'ni Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı. 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 165 golüne, bordo-mavililer 130 golle karşılık verdi.

Ligde Beşiktaş üstün

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 2 farklı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 87 lig maçında Beşiktaş 34, Trabzonspor ise 32 galibiyet aldı. 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 120 gole, Trabzonspor 92 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.

Trabzonspor evinde üstün

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon’da 42 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 57, Beşiktaş ise 49 gol attı.Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon’da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir’de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi. Geçtiğimiz sezon Trabzon’da iki takım arasında oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Son 12 maç

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2011-2012

Beşiktaş – Trabzonspor 1-2 (Lig Grubu)

Trabzonspor – Beşiktaş 1-0 (Süper Final)

Beşiktaş – Trabzonspor 1-1 (Süper Final)

2012-2013

Beşiktaş – Trabzonspor 1-1

Trabzonspor – Beşiktaş 0-0

2013-2014

Beşiktaş – Trabzonspor 2-0

Trabzonspor – Beşiktaş 1-1

2014-2015

Beşiktaş – Trabzonspor 3-0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor – Beşiktaş 0-2

2015-2016

Beşiktaş – Trabzonspor 1-2

Trabzonspor – Beşiktaş 0-2

2016-17

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1