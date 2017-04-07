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TV’de bugün (07-04-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
10:087 Nisan 2017
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TV’de bugün (07-04-2017)

FUTBOL

Spor Toto Süper Lig

Bursaspor-K.Karabük……………………….Bein Sports 1…………..20.00

TFF 1. Lig

Boluspor-Göztepe………………………………….TRT Avaz…………..17.30

Çin Ligi

Shanghai SIPG-Luneng………………………………S Sport…………..14.35

Almanya Ligi

E.Frankfurt-W.Bremen……………………….Eurosport 2…………..21.30

Fransa Ligi

Lille-Nice…………………………………………..Bein Sports 4…………..21.45

İspanya Ligi

Villarreal-Ath.Bilbao …………………………Bein Sports 2…………..21.45

Brezilya Paulista Şampiyonası

Palmeiras-Novorizontino………………….Bein Sports 3…………..03.00

BASKETBOL

EuroLig

CSKA Moskova-Olimpiakos …………….Bein Sports 3…………..19.00

Darüşşafaka-Kızılyıldız ……………………..Bein Sports 2…………..20.00

Real Madrid-Anadolu Efes………………..Bein Sports 3…………..22.00

EA 7 Milano-Unics Kazan ……………………….TRT Spor…………..22.45

NBA

Toronto-Miami …………………………………………NBA TV…………..02.30

Houston-Detroit ……………………………………….S Sport…………..03.00

Phoenix-Oklahoma ………………………………….NBA TV…………..05.00

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Galatasaray-Bursa BŞB. …………………………NTV Spor…………..19.00

Son güncelleme: 10:09 | 07.04.2017
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