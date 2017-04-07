TV’de bugün (07-04-2017)

FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
Bursaspor-K.Karabük……………………….Bein Sports 1…………..20.00
TFF 1. Lig
Boluspor-Göztepe………………………………….TRT Avaz…………..17.30
Çin Ligi
Shanghai SIPG-Luneng………………………………S Sport…………..14.35
Almanya Ligi
E.Frankfurt-W.Bremen……………………….Eurosport 2…………..21.30
Fransa Ligi
Lille-Nice…………………………………………..Bein Sports 4…………..21.45
İspanya Ligi
Villarreal-Ath.Bilbao …………………………Bein Sports 2…………..21.45
Brezilya Paulista Şampiyonası
Palmeiras-Novorizontino………………….Bein Sports 3…………..03.00
BASKETBOL
EuroLig
CSKA Moskova-Olimpiakos …………….Bein Sports 3…………..19.00
Darüşşafaka-Kızılyıldız ……………………..Bein Sports 2…………..20.00
Real Madrid-Anadolu Efes………………..Bein Sports 3…………..22.00
EA 7 Milano-Unics Kazan ……………………….TRT Spor…………..22.45
NBA
Toronto-Miami …………………………………………NBA TV…………..02.30
Houston-Detroit ……………………………………….S Sport…………..03.00
Phoenix-Oklahoma ………………………………….NBA TV…………..05.00
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Galatasaray-Bursa BŞB. …………………………NTV Spor…………..19.00