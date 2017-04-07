Zeljko Obradovic: Önemli şeyler başarmak için bu takımı kurduk

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "İsteğimiz hep birinci olmaktır ama bunu tahmin edemezsiniz. Ne desek yalan olur. Önemli şeyler başarmak için bu takımı kurduk" dedi.

THY Euroleague'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Barcelona Lassa'yı 68-65 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının son çalışmalarda çok iyi olduğunu söyleyen Obradovic, “Oyuncularıma antrenmandaki gibi oynamalarını söyledim. Bugün antrenmanda olanlarla sahadaki maç çok farklıydı. Özellikle hücumdan bahsetmek istiyorum. Çok fazla top kaybı yaptık. Toplam 17. Ribaundları domine ettik ama atışlarda yüzdemiz kötüydü. Maçın sonunu büyük istekle oynadığımız için kazanmayı başardık. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Takımın sağlıklı olması çok önemli”

Play-Off’ta saha ve seyirci avantajının kendilerinde olmayacağını ifade eden Obradovic, “Hücumumuzu play-off öncesi değiştirmemiz gerekiyor. Şu an rakibimizin kim olacağı belli değil ama ilk 2 maç deplasmanda olacak. Rakip kim olursa olsun hazırlanacağız. Bütün takımın sağlıklı olması çok önemli. Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bize maçı kazanacak enerjiyi verdiler” diye konuştu.

“Bu takımı galibiyet için kurduk”

Obradovic, galibiyet için kurulu bir takım olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “İsteğimiz hep birinci olmaktır ama bunu tahmin edemezsiniz. Ne desek yalan olur. Önemli şeyler başarmak için bu takımı kurduk. Sezon sonu durumumuzu değerlendireceğiz ama buna daha çok var. Büyük, küçük detayları sonra konuşacağız” ifadelerini kullandı.