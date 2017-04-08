6 puanlık maç Samsunspor’un

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek nefes aldı!

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Samsunspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 26 puan ve maç fazlasıyal 14. sırada yer alırken, Samsunspor da 31 puanla 12. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Batuhan Karadeniz'in ceza sahasına gönderdiği topu Hüseyin’in kafa vuruşunda kaleci Tom Muyters son anda kornere çeldi.

33. dakikada Abdulaziz Solmaz'ın ceza sahasına girmek üzere olan arkadaşı Batuhan Karadeniz'e gönderdiği topu defans araya girerek son anda uzaklaştırdı.

62. dakikada serbest vuruşla ceza sahasına giden topa ön direkte ayakla iyi vuran Fatih Kılıçkaya, topu filelere yolladı. 1-0

90. dakikada Murat Gürbüzerol'un sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içine giren Kone'ye verdi. Kaleciyi de geçen Kone topu filelere yolladı. 2-0

90+2. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen dışından serbest vuruşu kullanan Batuhan Karadeniz topu filelere yolladı. 2-1

Stat: GAP Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Erdinç Sezertam

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Hasan Batuhan, Abdulaziz (Mercan dk. 75), Beykay, Hüseyin (Banahene dk. 68), İzzet, Kağan, Batuhan Karadeniz, Bakary Soro, Fevzi (Halil Koçer dk. 57), Şaban

Samsunspor: Tom Muyters, Fatih, Murat (Halil İbrahim dk. 90), Göksu (Vedat dk. 62), Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Kone, Erkan, Lombe Lumu (Gökay dk. 83)

Goller: Fatih Kılıçkaya (dk. 62), Kone (dk. 90) (Samsunspor), Batuhan Karadeniz (dk. 90+2) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Şaban Özel, Hasan Batuhan Artarslan, İzzet Yıldırım (Şanlıurfaspor), Hasan Kılıç, Lombe Lumu, Mustafa Sevgi (Samsunspor)