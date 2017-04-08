‘Ada’da 100 milyonluk kapışma

İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid'de yıldızlaşan Fransız oyuncu Antoine Griezmann yaz aylarında transfer piyasasını karıştıracak. 25 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Ligi'nin üç devi Manchester United, Manchester City ve Chelsea teklifte bulundu. Kırmızı-beyazlılarda 149 maçta 79 gol kaydeden Griezmann için kulübü 103 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
KOKE’TE SİLAH
Atletico Madrid'li Koke silahlı saldırgan tarafından soyuldu. 25 yaşındaki oyuncu aracıyla seyir halindeyken yanına yaklaşan motosikletli bir kişi tarafından durduruldu. Silahını doğrultarak etkisiz hale getirdiği İspanyol futbolcunun yaklaşık 82 bin Euro değerindeki saatini alan saldırgan ardından kayıplara karıştı.