‘Ada’da 100 milyonluk kapışma

Atletico Madrid’in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann için Manchester United, Manchester City ve Chelsea birbirleriyle yarışıyor.

İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid'de yıldızlaşan Fransız oyuncu Antoine Griezmann yaz aylarında transfer piyasasını karıştıracak. 25 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Ligi'nin üç devi Manchester United, Manchester City ve Chelsea teklifte bulundu. Kırmızı-beyazlılarda 149 maçta 79 gol kaydeden Griezmann için kulübü 103 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

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KOKE’TE SİLAH

Atletico Madrid'li Koke silahlı saldırgan tarafından soyuldu. 25 yaşındaki oyuncu aracıyla seyir halindeyken yanına yaklaşan motosikletli bir kişi tarafından durduruldu. Silahını doğrultarak etkisiz hale getirdiği İspanyol futbolcunun yaklaşık 82 bin Euro değerindeki saatini alan saldırgan ardından kayıplara karıştı.