Akhisar Belediyespor Fenerbahçe’ye hazır

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor, bugün sabah Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı idman ile maçın hazırlıklarını tamamladı.

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