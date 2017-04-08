Arda Turan hakkında takas iddiası

Mundo Deportivo gazetesi, milli futbolcumuz Arda Turan'ın Hector Bellerin’in transferi karşılığında Arsenal’a gönderileceğini iddia etti.

Arda Turan, İngiltere Premier Ligi yolcusu. İspanya'da yayın yapan Mundo Deportivo gazetesi tecrübeli oyuncumuzun Arsenal'a gideceğini öne sürdü. Haberde, İngiliz ekibinin sağ beki Hector Bellerin'i transfer etmek isteyen Barcelona yönetiminin 30 yaşındaki milli futbolcumuzu takasla göndermeyi düşündüğü bildirildi. Gazeteye göre Arsenal, Katalan ekibinden 40 milyon Euro istiyor. Barcelona yönetiminin 25 milyon Euro bütçe ayırdığı Hector Bellerin'i renklerine bağlamak için aradaki fark karşılığında Arda Turan'ı Arsenal'a vermeyi planladığı öne sürdüldü. Bu haberden kısa bir süre önce de İngiliz gazetesi The Times, Mesut Özil'in yeni sözleşme imzalamaması durumunda kırmızı-beyazlıların alternatif olarak milli futbolcumuzu transfer edeceğini belirtmişti.