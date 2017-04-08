Atiba galibiyeti getiren golün anını anlattı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, nefes kesen maçta Trabzonspor'u 4-3 yendi. Karşılaşmada son golü atan ve takımına galibiyeti getiren siyah beyazlı futbolcu Atiba, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası siyah beyazlı futbolcu Atiba, attığı galibiyet golüne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kanadalı futbolcu, “Gerçekten çok eğlenceli bir maç oldu. İki takım çok iyi bir maç çıkardı. Seyirciler için çok heyecan vericiyidi. Sonunda biz galip çıktı. Trabzonspor gibi seri yakalamış bir takımı yenmeyi başardık. Golde orta geldi. Top Babel’in üstünden geçti. Ceza sahasında boşluk vardı. Gökhan harika gönderdi. Benim tek yapmam gereken dokunmaktı. Ve gol oldu” ifadelerini kullandı.